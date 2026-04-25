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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Sampdoria-Südtirol

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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Sampdoria-Südtirol

Archiviata la trasferta di Cesena, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco già nella mattinata di domani, domenica, per iniziare a preparare la sfida casalinga con il Südtirol, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 15.00).

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