Ripresa al “Mugnaini” tra possessi e partitella, mercoledì doppio

Ripresa pomeridiana per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco, dove i blucerchiati hanno iniziato la preparazione alla trasferta di domenica a Bari (ore 17.15). Dopo una prima sessione di videoanalisi, Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento sul campo superiore del “Mugnaini” a base di riscaldamento atletico, possessi, giochi di posizione e partitella. Con il gruppo anche Leonardo Benedetti; percorsi di recupero invece per Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, mercoledì, è in agenda una doppia seduta.