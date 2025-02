Verso Bari: il presidente Manfredi in visita, venerdì mattutino

Allenamento con visita a Bogliasco. Dopo aver incoraggiato la Sampdoria Women allo “Sciorba Stadium”, il presidente Matteo Manfredi è salito al “Mugnaini” per salutare la squadra di Leonardo Semplici, impegnata sul campo principale in una seduta a base di torelli ad alta intensità ed esercitazioni tattiche. Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti hanno svolto sessioni differenziate; Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Domani, venerdì, appuntamento mattutino in chiave-trasferta di Bari (domenica, ore 17.15).