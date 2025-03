Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

La Sampdoria è tornata subito in campo a Bogliasco per una seduta mattutina. Leonardo Semplici e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico e terapie per i calciatori maggiormente impiegati a Bari, allenamento completo per gli altri disponibili, ai quali si sono aggiunti alcuni elementi della formazione Primavera di Alessandro Lupi. Sessioni differenziate per Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti. Proseguono invece i rispettivi iter riabilitativi Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino. Domani, martedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.