Video e tattica in chiave-Palermo, mercoledì seduta mattutina

Prosegue al “Mugnaini” la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga di sabato (ore 17.15) con il Palermo. Video e tattica nel menù pomeridiano predisposto da Leonardo Semplici e staff sotto il sole di Bogliasco in vista della gara con i rosanero. Lavori differenziati per Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti. Terapie per Nicholas Ioannou. Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino proseguono i rispettivi percorsi riabilitativi. Domani, mercoledì, è in agenda una seduta mattutina.