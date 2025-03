Tattica al “Mugnaini”, venerdì rifinitura e conferenza

Antivigilia di campionato per la Sampdoria che prosegue la fase di avvicinamento alla sfida con il Palermo in programma sabato al “Ferraris” (ore 17.15). Dopo una prima fase di attivazione atletica, i blucerchiati sono stati sottoposti ad una serie di torelli, esercitazioni e partitelle tattiche sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco. Differenziati per Alessandro Bellemo e Simone Ghidotti. Terapie per Nicholas Ioannou. Samuele Perisan, Simone Romagnoli e Gennaro Tutino proseguono i rispettivi iter riabilitativi. Domani, venerdì, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa di Leonardo Semplici.