Tattica in chiave-Reggiana, sabato rifinitura e partenza

Attivazione atletica ed esercitazioni tattiche. Questo il menù della seduta mattutina svolta dalla Sampdoria sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco all’antivigilia della trasferta di domenica (ore 15.00) in casa della Reggiana. Bartosz Bereszynski ha lavorato regolarmente con il gruppo. Sedute differenziate sul campo propedeutiche al rientro in squadra per Pietro Beruatto, Marco Curto e Fabio Depaoli. Alessandro Bellemo, Simone Ghidotti, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino hanno svolto programmi individuali differenziati. Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono invece i rispettivi iter riabilitativi. Domani, sabato, dopo la conferenza stampa di Leonardo Semplici, sono previsti pranzo, rifinitura e partenza in pullman alla volta di Reggio Emilia.