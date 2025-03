Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono sette i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Polonia – Bartosz Bereszynski

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Polonia-Lituania (venerdì 21 marzo, ore 20.45, “PGE Narodowy” di Varsavia, Polonia)

Qualificazioni FIFA World Cup 2026 Polonia-Malta (lunedì 24 marzo, ore 20.45, “PGE Narodowy” di Varsavia, Polonia)

Cipro – Nikolas Ioannou

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Cipro-San Marino (venerdì 21 marzo, ore 18.00, “AEK Arena” di Larnaca, Cipro)

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Bosnia ed Erzegovina-Cipro (lunedì 24 marzo, ore 20.45, “Stadion Bilino Polje” di Zenica, Bosnia ed Erzegovina)

Guinea Bissau – Serif Nhaga

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Sierra Leone-Guinea Bissau (giovedì 20 marzo, ore 17.00, stadio “Samuel Kanyon Doe” di Paynesville, Sierra Leone)

Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Guinea Bissau-Burkina Faso (lunedì 24 marzo, ore 17.00, “Stadio del 24 settembre” di Bissau, Guinea Bissau)

Repubblica Democratica del Congo Under 20 – Samuel Ntanda

Stage di preparazione (17-25 marzo, Dakar, Senegal)

Bulgaria Under 19 – Martin Dimitrov

Stage di preparazione (17-21 marzo, Sofia, Bulgaria)

Italia Under 17 – Giuseppe Forte

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Italia-Slovacchia (mercoledì 19 marzo, ore 15.30,”Stadion Sv. Josipa Radnika” di Sesvete, Croazia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Italia-Ucraina (sabato 22 marzo, ore 12.00,”Stadion NK Lucko” di Zagabria, Croazia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Croazia-Italia (martedì 25 marzo, ore 15.30,”Stadion NK Lucko” di Zagabria, Croazia)

Lituania Under 17 – Carmine Mennea

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Lituania-Georgia (sabato 22 marzo, ore 8.00, stadio “FC Kairat Academy” di Almati, Kazakistan)

Qualificazioni UEFA Euro Under 17: Kazakistan-Lituania (martedì 25 marzo, ore 8.00, stadio “FC Kairat Academy” di Almati, Kazakistan)