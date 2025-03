Qui Bogliasco: rientrato Bereszynski, giovedì ancora mattutino

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione in vista della sfida di sabato al “Ferraris” con il Frosinone (ore 15.00). Con il rientro del nazionale polacco Bartosz Bereszynski, Leonardo Semplici e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” incentrato su attivazione atletica, possessi e partitelle a tema su campo ridotto. Sessioni specifiche in palestra e sul campo per Alessio Cragno e M’Baye Niang. Programmi individuali differenziati invece per Alessandro Bellemo, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino. Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi iter riabilitativi. Domani, giovedì, è in agenda una nuova seduta al mattino.