Ripresa al “Mugnaini” in vista Spezia-Sampdoria

La Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per iniziare a prepare la sfida in casa dello Spezia, in programma domenica al “Picco” (ore 17.15). Leonardo Semplici e staff hanno diretto una seduta pomeridiana sul campo principale del “Mugnaini” a base di attivazione atletica, torelli, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità.

Agenda. In via precauzionale, Alessio Cragno ha svolto una sessione differenziata programmata. Programmi individuali per Alessandro Bellemo, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino (anche sul campo). Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi percorsi riabilitativi.