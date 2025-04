Esercitazioni tattiche in chiave-Spezia, giovedì si replica

Mattinata di lavoro per la Sampdoria, alle prese a Bogliasco con la preparazione alla trasferta di domenica in casa dello Spezia (ore 17.15). Sul campo superiore del “Mugnaini” i blucerchiati sono stati sottoposti ad un allenamento incentrato su esercitazioni tattiche.

Singoli. Sul fronte dei singoli terapie per Rémi Oudin e Alessandro Riccio (a causa di contusioni rimediate durante le partitelle di ieri); programmi individuali per Alessandro Bellemo, Alessio Cragno, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; percorsi riabilitativi per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, giovedì, si replica con un mattutino.