Qui Bogliasco: mattutino tecnico-tattico in vista di Spezia-Samp

Nuova mattinata di lavoro per la Sampdoria che prosegue a Bogliasco la preparazione alla trasferta di domenica in casa dello Spezia (ore 17.15). Sul campo superiore del “Mugnaini” i blucerchiati sono stati sottoposti ad un allenamento tecnico-tattico agli ordini di Leonardo Semplici e del suo staff, al quale hanno preso parte anche Alessio Cragno, Remì Oudin e Alssandro Riccio. Programmi individuali invece per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter riabilitativi infine per Samuele Perisan e Simone Romagnoli.