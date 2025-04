Sono ventiquattro i convocati di Semplici per Spezia-Samp

Al termine dell’allenamento pomeridiano, Leonardo Semplici ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per il ritiro anticipato nello Spezzino, dove la squadra proseguirà la preparazione in vista di Spezia-Sampdoria, 32.a giornata della Serie BKT 2024/25, in programma domenica al “Picco” della Spezia (ore 17.15). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Chiorra, Cragno, Ghidotti.

Difensori: Altare, Bereszynski, Beruatto, Curto, Depaoli, Ferrari, Riccio, Venuti, Veroli.

Centrocampisti: Akinsanmiro, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Abiuso, Coda, Niang, Sekulov.