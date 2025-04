Doppio tra tattica e partitelle, giovedì pomeridiano

Doppia seduta per la Sampdoria che prosegue al “Mugnaini” la preparazione in vista della sfida con il Cittadella, in programma sabato al “Ferraris” (ore 17.15). Alberico Evani ha ritrovato a Bogliasco anche il neopapà Giuseppe Sibilli. Mattinata sul campo superiore caratterizzata da attivazione atletica, torelli ed esercitazioni tattiche; pomeriggio sul campo principale a base di possessi, nuove esercitazioni tattiche dedicate alla fase di costruzione, partitella a campo ridotto e sviluppo delle palle inattive.

Programma. Scarico per M’Baye Niang in seguito ad un affaticamento muscolare; sessioni individuali invece per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter riabilitativi infine per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, giovedì, è fin programma un allenamento pomeridiano.