Pomeridiano tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

Dopo la consueta visita all’Istituto “Gaslini” per gli auguri di Pasqua e la consegna delle uova di cioccolato, la Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per continuare la preparazione alla sfida in casa della Juve Stabia, in programma lunedì al “Menti” di Castellammare di Stabia (ore 15.00). Dopo una prima fase di videoanalisi, sul campo superiore del “Mugnaini” Alberico Evani e staff hanno diretto una seduta pomeridiana a base di esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale ad alta intensità.

Appuntamento. Scarico programmato per Leonardo Benedetti, M’Baye Niang, Lorenzo Venuti. Individuali per Alessandro Bellemo, Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter riabilitativi infine per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, venerdì, appuntamento fissato al mattino.