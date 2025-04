Samp rientrata al “Mugnaini” e già in campo, martedì mattutino

Rinviata la sfida con la Juve Stabia in seguito alla scomparsa del Santo Padre Papa Francesco, la Sampdoria è rientrata in volo charter dalla Campania e nel pomeriggio è già tornata ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco agli ordini di Alberico Evani e del suo staff tecnico. Una seduta incentrata su attivazione atletica, esercitazioni tecniche e partitella su campo ridotto. Domani, martedì, è in agenda un allenamento mattutino.