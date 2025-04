Video-analisi e partitelle al “Mugnaini”, intervento ok per Veroli

Sampdoria al lavoro sotto il sole di Bogliasco in vista della trasferta di Carrara, in programma venerdì (ore 15.00) allo stadio “Dei Marmi”. Dopo una sessione di video-analisi, i blucerchiati si sono allenati sul campo principale del “Mugnaini” agli ordini di Alberico Evani e del suo staff. Attivazione atletica e tecnica, esercitazioni per il possesso e sulle situazioni di gioco (difensive e offensive) e partitelle a tema: questo il menù della seduta mattutina alla quale ha preso parte interamente anche Alessandro Bellemo.

Intervento. Davide Veroli è stato intanto sottoposto in mattinata all’intervento di riduzione della frattura mandibolare programmato la scorsa settimana. L’operazione, eseguita presso la Clinica “Villa Montallegro” di Genova dall’equipe del professor Giuseppe Signorini, è perfettamente riuscita.

Agenda. Individuale di gestione per Giuseppe Sibilli; differenziati per Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; percorsi di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento pomeridiano.