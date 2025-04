Tecnico-tattico sul sintetico, giovedì rifinitura e conferenza

La Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida in casa della Carrarese, in programma venerdì al “Dei Marmi” di Carrara (ore 15.00). Dopo una prima sessione di videoanalisi, sul sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco i blucerchiati hanno svolto un allenamento pomeridiano agli ordini di Alberico Evani e del suo staff a base esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su campo ridotto ad alta intensità. Massimo Coda ha terminato anticipatamente la seduta per una botta alla gamba destra.

Programma. Differenziati per Nikolas Ioannou e Gennaro Tutino; iter di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli. Individuali di gestione infine per Alex Ferrari, Giuseppe Sibilli, Lorenzo Venuti e Ronaldo Vieira che si riuniranno al gruppo nella giornata di domani, giovedì, quando è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.