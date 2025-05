Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Juve Stabia-Samp

Non c’è tempo per godersi la vittoria sulla Salernitana. Già domani, sabato, la Sampdoria si ritroverà al “Mugnaini” di Bogliasco per sostenere una seduta mattutina agli ordini di Alberico Evani e del suo staff e iniziare a preparare la trasferta in casa della Juve Stabia, valida quale recupero della 34.a giornata della Serie BKT 2024/25, rinviata lo scorso 21 aprile in seguito alla scompara del Santo Padre Papa Francesco.