U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, sabato risveglio muscolare

News

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, sabato risveglio muscolare

Attivazione atletica, possessi, esercitazioni tattiche e partitelle a campo ridotto. Questo il menù della seduta mattutina andata in scena sul campo superiore del “Mugnaini”. Domani, sabato, è in programma a Bogliasco un risveglio muscolare in vista di Sampdoria-Cesena, in programma al “Ferraris” e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Donati verso il Cesena: «Dobbiamo reagire e fare punti»

Donati verso il Cesena: «Dobbiamo reagire e fare punti»

12 Settembre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Cesena

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Cesena

11 Settembre 2025 Team
Meno due a Samp-Cesena, venerdì rifinitura e conferenza

Meno due a Samp-Cesena, venerdì rifinitura e conferenza

11 Settembre 2025 Team