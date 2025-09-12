Tattica e partitelle al “Mugnaini”, sabato risveglio muscolare

Attivazione atletica, possessi, esercitazioni tattiche e partitelle a campo ridotto. Questo il menù della seduta mattutina andata in scena sul campo superiore del “Mugnaini”. Domani, sabato, è in programma a Bogliasco un risveglio muscolare in vista di Sampdoria-Cesena, in programma al “Ferraris” e valida quale 3.a giornata della Serie BKT 2025/26.