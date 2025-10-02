U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Pescara affidata a Pairetto di Nichelino

La designazione arbitrale per Sampdoria-Pescara, gara in programma domenica 5 ottobre (ore 17.15) al “Ferraris” di Genova e valida quale 7.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.
Assistenti: Bercigli di Firenze e Giuggioli di Grosseto.
Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni.
VAR: Aureliano di Bologna.
AVAR: Marini di Roma 1.

