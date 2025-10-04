U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «I tifosi vogliono vincere e lo vogliamo anche noi»

News

Donati: «I tifosi vogliono vincere e lo vogliamo anche noi»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Sampdoria-Pescara, 7.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, sabato rifinitura e conferenza

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, sabato rifinitura e conferenza

3 Ottobre 2025 Team
Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

3 Ottobre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Pescara

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Pescara

2 Ottobre 2025 Team