U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Reazione splendida, il pubblico ci ha dato una mano»

News

Donati: «Reazione splendida, il pubblico ci ha dato una mano»

L’analisi del tecnico Massimo Donati al termine di Sampdoria-Pescara, 7.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Due giorni e mezzo di riposo, mercoledì pomeriggio la ripresa

Due giorni e mezzo di riposo, mercoledì pomeriggio la ripresa

5 Ottobre 2025 Team
Coda: «Vittoria liberatoria, serviva una scintilla»

Coda: «Vittoria liberatoria, serviva una scintilla»

5 Ottobre 2025 Team
La Samp rimonta il Pescara e cala il poker al “Ferraris”

La Samp rimonta il Pescara e cala il poker al “Ferraris”

5 Ottobre 2025 Team