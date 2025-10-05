La Samp rimonta il Pescara e cala il poker al “Ferraris”
Sampdoria 4
Pescara 1
Reti: p.t. 44′ Oliveri; s.t. 11′ Coda rig., 18′ Pafundi, 21′ Depaoli, 46′ Ioannou.
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunič, Vulikic (1′ s.t. Giordano); Depaoli (42′ s.t. Ioannou), Abildgaard, Bellemo, Venuti; Pafundi (31′ s.t. Henderson), Cherubini (31′ s.t. Barák); Coda (42′ s.t. Çuni).
A disposizione: Coucke, Coubis, Ferri, Ricci, Conti, Narro, Benedetti.
Allenatore: Donati.
Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Oliveri (36′ s.t. Brandes), Squizzato (36′ s.t. Sgarbi), Dagasso, Letizia (20′ s.t. Corazza); Olzer (6′ p.t. Merola), Valzania (20′ s.t. Meazzi); Di Nardo.
A disposizione: Saio, Brandes, Cangiano, Okwonkwo, Graziani, Gravillon, Vinciguerra, Giannini.
Allenatore: Vivarini.
Arbitro: Pairetto di Nichelino.
Assistenti: Bercigli di Firenze e Giuggioli di Grosseto.
Quarto ufficiale: Di Loreto di Terni.
VAR: Aureliano di Bologna.
AVAR: Marini di Roma 1.
Note: espulso al 47′ s.t. Brosco per gioco scorretto; ammoniti al 31′ p.t. Vulikic, al 14′ s.t. Riccio, al 25′ s.t. Brosco per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 2.647 (incasso 45.848 euro); terreno di gioco in buone condizioni.