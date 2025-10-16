U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Chiavari partita rognosa ma in noi è scattata la scintilla»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Virtus Entella-Sampdoria, 8.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Puggioni: «Identità e territorio, l’Academy riparta dai nostri valori»

15 Ottobre 2025 Academy
Opta Sports: il match program di Virtus Entella-Sampdoria

15 Ottobre 2025 Team
Tattica sul sintetico del “Garrone”, giovedì mattutino e conferenza

15 Ottobre 2025 Team