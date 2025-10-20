Primo allenamento per Gregucci e staff, martedì mattutino

Prima giornata alla guida della Sampdoria per Angelo Gregucci e il suo staff. Il nuovo tecnico blucerchiato – affiancato dal vice Salvatore Foti e dal collaboratore Nicola Pozzi – ha diretto un allenamento pomeridiano sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, il primo sulla strada che porta alla sfida casalinga con il Frosinone (sabato, ore 15.00).

Agenda. Dopo un’attivazione fisica in palestra e sul campo agli ordini del preparatore atletico Paolo Bertelli, i blucerchiati sono stati sottoposti ad una serie di esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità su vari spazi. Parzialmente in gruppo anche Estanislau Pedrola, prosegue invece il proprio percorso di recupero Giorgio Altare; terapie per Gaëtan Coucke e Simone Pafundi. Solo riposo per il febbricitante Alessandro Bellemo; assente Victor Narro, in permesso familiare. Domani, martedì, è in agenda una seduta mattutina.