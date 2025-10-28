U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Çuni riacciuffa l’Empoli, un punto per la Samp al “Castellani”

Per il report della sfida tra azzurri e blucerchiati, 9.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Empoli           1
Sampdoria   1
Rete: s.t. 32′ Popov, 34′ Çuni
Empoli (3-5-2): Fulignati; Curto, Obaretin, Guarino; Elia, Ignacchiti, Degli Innocenti (1′ s.t. Belardinelli), Ghion (28′ s.t. Yepes), Carboni; Pellegri (21′ s.t. Ebuehi), Shpendi (28′ s.t. Popov).
A disposizione: Perisan, Ilie, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate, Bianchi.
Allenatore: Dionisi.
Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard (10′ s.t. Riccio), Ferrari (22′ s.t. Vulikic); Cherubini, Henderson, Ricci (33′ s.t. Ferri), Benedetti (22′ s.t. Barák), Ioannou (33′ s.t. Pedrola); Cuni, Coda.
A disposizione: Ravaglia, Coubiș, Bellemo, Venuti, Giordano, Vulikic, Conti, Narro.
Allenatore: Foti.
Arbitro: Piccinini di Forlì.
Assistenti: Bahri di Sassari e Biffi di Treviglio.
Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.
VAR: Nasca di Bari.
AVAR: Paganessi di Bergamo.
Note: espulsi al 50′ s.t. Ferri per gioco scorretto, al 20′ s.t. Elia per somma di ammonizioni; ammoniti al 13′ s.t. Elia, al 17′ s.t. Benedetti, al 50′ s.t. Belardinelli per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e  5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.

