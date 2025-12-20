U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Coda: «Atteggiamento positivo, miglioriamo la classifica»

News

Coda: «Atteggiamento positivo, miglioriamo la classifica»

Le parole dell’attaccante Massimo Coda al termine di Padova-Sampdoria, 17.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Gregucci: «Dobbiamo ancora crescere ma ho visto segnali di ripresa»

Gregucci: «Dobbiamo ancora crescere ma ho visto segnali di ripresa»

20 Dicembre 2025 Team
Samp avanti con il solito Coda, il Padova pareggia nella ripresa

Samp avanti con il solito Coda, il Padova pareggia nella ripresa

20 Dicembre 2025 Team
Sono ventitré i convocati di Gregucci per Padova-Sampdoria

Sono ventitré i convocati di Gregucci per Padova-Sampdoria

19 Dicembre 2025 Team