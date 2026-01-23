Tattica e palle inattive al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida di Catanzaro, in programma domenica pomeriggio al “Ceravolo” (ore 17.15), con un allenamento pomeridiano sotto la pioggia di Bogliasco. Sul prato superiore del “Mugnaini”, Angelo Gregucci e staff hanno diretto una seduta pomeridiana caratterizzata da attivazione tecnica, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Con il gruppo anche Oliver Abildgaard, soltanto parzialmente Antonín Barák. Scarico di gestione per Mattia Viti. Differenziati per Leonardo Benedetti, Fabio Depaoli e Lorenzo Malanca. Terapie per Salvatore Esposito. Domani, sabato, è in agenda la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore e dalla partenza in volo charter per la Calabria.