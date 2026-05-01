Abildgaard-gol, Südtirol battuto: la Samp centra la salvezza
Abildgaard-gol, Südtirol battuto: la Samp centra la salvezza
Per il report della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 37.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 1
Südtirol 0
Reti: p.t. 32′ Abildgaard.
Sampdoria (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Palma (23′ s.t. Hadžikadunić), Viti, Giordano; Henderson (29′ s.t. Conti), Ricci, Abildgaard; Begić (46′ s.t. Pierini), Brunori (46′ s.t. Coda), Cherubini (23′ s.t. Cicconi).
A disposizione: Ghidotti, Riccio, Pafundi, Depaoli, Ferrari, Soleri, Esposito.
Allenatore: Lombardo.
Südtirol (3-4-2-1): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, El Kaouakibi (32′ s.t. F. Davi); Molina (37′ s.t. Odogwu), Tait, Tronchin (16′ s.t. Crnigoj), S. Davi, Zedadka (16′ s.t. Verdi); Pecorino, Merkaj (37′ s.t. Tonin).
A disposizione: Borra, Mancini, Masiello, Sabatini, Casiraghi, Frigerio, Brik.
Allenatore: Castori.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Galimberti di Seregno.
Quarto ufficiale: Bianchi di Prato.
VAR: Serra di Torino.
AVAR: Manganiello di Pinerolo.
Note: ammoniti al 30′ p.t. Molina, al 17′ s.t. Crnigoj, al 48′ s.t. Conti per gioco scorretto, all’8′ s.t. Palma per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 8.260 (incasso 85.441 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.