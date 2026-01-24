Sono ventitré i convocati di Gregucci per Catanzaro-Samp
Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta di Catanzaro, in programma domani, domenica, al “Ceravolo” (ore 17.15) e valida quale 21.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.
Difensori: Abildgaard, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti, Vulikic.
Centrocampisti: Begić, Bellemo, Casalino, Cherubini, Conti, Girelli, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi.