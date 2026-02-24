Tattica e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Bari, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 21.00). Dopo una sessione di video-analisi, Angelo Gregucci e staff hanno diretto sul prato principale del “Mugnaini” un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, partitelle su spazi ridotti ed esercitazioni tattiche. Antonin Barák e Massimo Coda hanno terminato anzitempo la seduta per un fastidio alla caviglia il primo e un problema muscolare il secondo. Differenziato di gestione in palestra e sul campo per Matteo Palma e Mattia Viti. Terapie per Tjas Begić, oltre che per Tommaso Martinelli e Nicholas Pierini. Percorso di recupero sul campo per Lorenzo Malanca. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo appuntamento al mattino.