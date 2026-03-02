U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Juve Stabia-Sampdoria affidata a Collu di Cagliari

News

Arbitri: Juve Stabia-Sampdoria affidata a Collu di Cagliari

La designazione arbitrale per Juve Stabia-Sampdoria, gara in programma mercoledì 4 marzo (ore 20.00) al “Menti” di Castellammare di Stabia e valida quale 28.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Collu di Cagliari.
Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Emmanuele di Pisa.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Paterna di Teramo.
AVAR: Rutella di Enna.

altre news

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, martedì rifinitura e partenza

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, martedì rifinitura e partenza

2 Marzo 2026 Team
Tattica e partitelle al “Mugnaini”, lunedì nuovo mattutino

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, lunedì nuovo mattutino

1 Marzo 2026 Team
Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, domenica mattutino

Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, domenica mattutino

28 Febbraio 2026 Team