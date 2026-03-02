U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Samp e Juve Stabia al completo, Brunori in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Girma (Reggiana), Palmiero (Avellino).

Diffidati Sampdoria: Brunori.

Tattica in chiave-Juve Stabia, martedì rifinitura e partenza

2 Marzo 2026 Team
Arbitri: Juve Stabia-Sampdoria affidata a Collu di Cagliari

2 Marzo 2026 Team
Tattica e partitelle al “Mugnaini”, lunedì nuovo mattutino

1 Marzo 2026 Team