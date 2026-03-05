Giudice Sportivo: Sampdoria e Frosinone senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Abiuso (Carrarese), Altare (Pescara), Azzi e Ravanelli (Monza), Blin e Pierozzi (Palermo), Karic (Virtus Entella), Le Borgne e Tutino (Avellino), Lovato (Empoli), Monterini (Frosinone), Nieling (Modena), Ruggero (Spezia), Zuccon (Mantova).

Diffidati Sampdoria: Brunori.