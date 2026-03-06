Ancora due velocità per la Samp, sabato rifinitura e partenza

Ancora due velocità per la Sampdoria nell’allenamento pomeridiano andato in scena al Park Hotel Mancini di Roma, dove i blucerchiati stanno preparando la prossima trasferta con il Frosinone, in programma domenica allo “Stirpe” (ore 15.00). Lo staff tecnico ha diviso nuovamente la squadra in due gruppi: sessione di scarico per i calciatori maggiormente impiegati con la Juve Stabia impiegati in sessioni di corsa, allenamento a base di attivazione tecnica, torelli, conclusioni in porta e partitelle su spazi ridotti per tutti gli altri disponibili, compreso Dennis Hadžikadunić che ha svolto parte della seduta per poi continuare il personale percorso di recupero. Terapie per Massimo Coda e Liam Henderson. Domani, sabato, è in programma la seduta di rifinitura mattutina e nel pomeriggio il trasferimento nella sede del ritiro pre-partita nel Frusinate.