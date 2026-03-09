Due velocità alla ripresa per la Samp, mercoledì doppia seduta

Ripresa mattutina a due velocità per la Sampdoria a Bogliasco in vista della sfida con il Venezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30). Scarico per i calciatori maggiormente impegnati allo “Stirpe” con il Frosinone; attivazione atletica, possessi, partitelle su spazi ridotti e conclusioni in porta sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri calciatori disponibili agli ordini di Attilio Lombardo. In permesso Antonín Barák, Luigi Cherubini e Fabio Depaoli. Percorsi di recupero per Massimo Coda, Karim Diop, Lorenzo Malanca e Nicholas Pierini. Terapie per Francesco Conti, Dennis Hadžikadunić e Liam Henderson. Domani, martedì, giornata di stacco; mercoledì è in programma una doppia seduta.