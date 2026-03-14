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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Carrarese-Samp

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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Carrarese-Samp

Archiviato il pari con il Venezia, la Sampdoria già nel mattinata di domani, domenica, tornerà ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta in casa della Carrarese, in programma mercoledì al “Dei Marmi” di Carrara e valida quale 31.a giornata della Serie BKT 2025/26.

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