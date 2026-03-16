U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Carrarese-Sampdoria affidata ad Abisso di Palermo

News

Arbitri: Carrarese-Sampdoria affidata ad Abisso di Palermo

La designazione arbitrale per Carrarese-Sampdoria, gara in programma mercoledì 18 marzo (ore 20.00) al “Dei Marmi” di Carrara e valida quale 31.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Abisso di Palermo.
Assistenti: Biffi di Treviglio e Scarpa di Collegno.
Quarto ufficiale: Perri di Roma 1.
VAR: Maggioni di Lecco.
AVAR: Calzavara di Varese.

altre news

Tattica in chiave-Carrarese, martedì rifinitura e partenza

Tattica in chiave-Carrarese, martedì rifinitura e partenza

16 Marzo 2026 Team
Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, lunedì mattutino

Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, lunedì mattutino

15 Marzo 2026 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Carrarese-Samp

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Carrarese-Samp

14 Marzo 2026 Team