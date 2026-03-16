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Opta Sports: il match program di Carrarese-Sampdoria

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Opta Sports: il match program di Carrarese-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Carrarese-Sampdoria, 31.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_carrarese-sampdoria_match_program

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