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Opta Sports: il match program di Sampdoria-Avellino

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Opta Sports: il match program di Sampdoria-Avellino

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Avellino, 32.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-avellino_match_program

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