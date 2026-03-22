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Due giorni e mezzo di riposo, mercoledì pomeriggio la ripresa

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Due giorni e mezzo di riposo, mercoledì pomeriggio la ripresa

Archiviata la sfida con l’Avellino, Attilio Lombardo ha concesso due giorni e mezzo di riposo ai blucerchiati, dando appuntamento al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio di mercoledì.

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