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Lombardo: «Vittoria e prestazione importanti, è la strada giusta»

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Lombardo: «Vittoria e prestazione importanti, è la strada giusta»

L’analisi dell’allenatore Attilio Lombardo al termine di Sampdoria-Avellino, 32.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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