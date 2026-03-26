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Thomassen nuovo allenatore in seconda blucerchiato

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Thomassen nuovo allenatore in seconda blucerchiato

L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato a Dan Thomassen il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra.

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