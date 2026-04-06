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Lombardo è soddisfatto: «Partita di cuore, successo di squadra»

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Lombardo è soddisfatto: «Partita di cuore, successo di squadra»

L’analisi dell’allenatore Attilio Lombardo al termine di Sampdoria-Empoli, 33.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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