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Pierini esulta: «Gol importante ma contano vittoria e collettivo»

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Pierini esulta: «Gol importante ma contano vittoria e collettivo»

Le parole dell’attaccante Nicholas Pierini al termine di Sampdoria-Empoli, 33.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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