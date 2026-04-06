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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Pescara-Samp

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Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Pescara-Samp

Archiviata la vittoria con l’Empoli, Attilio Lombardo ha dato appuntamento ai blucerchiati già nella mattinata di domani, martedì, quando al “Mugnaini” di Bogliasco si comincerà a preparare la trasferta di Pescara.

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