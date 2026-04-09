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Tattica e palle inattive, venerdì rifinitura e partenza per Pescara

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Tattica e palle inattive, venerdì rifinitura e partenza per Pescara

Prosegue sotto il sole di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla trasferta di sabato pomeriggio a Pescara (ore 15.00). Video-analisi, attivazione atletica, partita tattica e situazioni da palle inattive: questo il programma messo in pratica da Attilio Lombardo e staff tecnico nel corso della mattinata al “Mugnaini”, dove Liam Henderson ha svolto un lavoro differenziato. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, venerdì, la squadra sosterrà una seduta di rifinitura pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa del mister e seguita dalla partenza in volo charter per l’Abruzzo.

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