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Opta Sports: il match program di Pescara-Sampdoria

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Opta Sports: il match program di Pescara-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Pescara-Sampdoria, 34.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_pescara-sampdoria_match_program

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