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Depaoli: «Molto contento per i tre punti, la squadra li meritava»

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Depaoli: «Molto contento per i tre punti, la squadra li meritava»

Le parole del difensore Fabio Depaoli al termine di Pescara-Sampdoria, 34.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

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